Сдавшегося наемника РФ отправили под арест на 60 суток

Следствие изучит, чем именно он занимался на службе у оккупантов. Если наемник не совершал тяжких преступлений, его освободят от ответственности.

Об этом "Громадському радіо" рассказала начальница отдела процессуального руководства в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры Полина Трофименко, сообщает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, подозреваемый принимал активное участие с 2016 года и до сих пор в шестом отдельном мотострелковом казачьем полку имени Платова. Нес службу на боевых позициях вдоль линии соприкосновения, а также наблюдал за перемещениями военнослужащих Вооруженных сил Украины с целью проведения боевых действий с применением огнестрельного оружия, военной техники и артиллерийского вооружения", - рассказала она.

Наемнику сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях и отправили под арест на 60 дней.

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Теперь следователи должны выяснить, не совершал ли он тяжких преступлений. Если это так - наемника, согласно ч. 6 ст. 260, освободят от ответственности.

По данным "Миротворца", сдавшегося наемника зовут Даниил Листопад, он родом из Попасной.