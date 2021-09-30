Сдавшегося наемника РФ отправили под арест на 60 суток
Об этом "Громадському радіо" рассказала начальница отдела процессуального руководства в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры Полина Трофименко, сообщает Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, подозреваемый принимал активное участие с 2016 года и до сих пор в шестом отдельном мотострелковом казачьем полку имени Платова. Нес службу на боевых позициях вдоль линии соприкосновения, а также наблюдал за перемещениями военнослужащих Вооруженных сил Украины с целью проведения боевых действий с применением огнестрельного оружия, военной техники и артиллерийского вооружения", - рассказала она.
Наемнику сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях и отправили под арест на 60 дней.
Теперь следователи должны выяснить, не совершал ли он тяжких преступлений. Если это так - наемника, согласно ч. 6 ст. 260, освободят от ответственности.
По данным "Миротворца", сдавшегося наемника зовут Даниил Листопад, он родом из Попасной.