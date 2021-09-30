Около 50 человек задержали в Беларуси за комменты в соцсетях к новости об убийстве КГБ-шника

Силовики провели массовые задержания за комментарии в социальных сетях о перестрелке в Минске, в результате которой погиб сотрудник КГБ.

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Весна", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Сотрудники КГБ задерживали людей в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 369 (оскорбление государственного служащего) и ст. 130 (возбуждение ненависти).

Так, 29 сентября людей задерживали в Минске, Гомеле и Витебске. Правозащитники опубликовали фамилии задержанных. К 30 сентября сотрудники КГБ задержали около 50 человек, сообщил центр "Весна". Все задержанные находятся в СИЗО на улице Окрестина. Среди них – жители Минска, Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля, Жлобина, Пинска и Слонима.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 сентября белорусские провластные СМИ опубликовали видео того, как минский айтишник застрелил ворвавшегося в его квартиру сотрудника КГБ и тоже был застрелен. 30 сентября в Киеве состоялся вечер памяти погибшего айтишника - Андрея Зельцера.