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Около 50 человек задержали в Беларуси за комменты в соцсетях к новости об убийстве КГБ-шника

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Около 50 человек задержали в Беларуси за комменты в соцсетях к новости об убийстве КГБ-шника
Силовики провели массовые задержания за комментарии в социальных сетях о перестрелке в Минске, в результате которой погиб сотрудник КГБ.

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Весна", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Сотрудники КГБ задерживали людей в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 369 (оскорбление государственного служащего) и ст. 130 (возбуждение ненависти).

Так, 29 сентября людей задерживали в Минске, Гомеле и Витебске. Правозащитники опубликовали фамилии задержанных. К 30 сентября сотрудники КГБ задержали около 50 человек, сообщил центр "Весна". Все задержанные находятся в СИЗО на улице Окрестина. Среди них – жители Минска, Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля, Жлобина, Пинска и Слонима.

Смотрите: Минский айтишник застрелил ворвавшегося в его квартиру сотрудника КГБ и тоже был застрелен. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 сентября белорусские провластные СМИ опубликовали видео того, как минский айтишник застрелил ворвавшегося в его квартиру сотрудника КГБ и тоже был застрелен. 30 сентября в Киеве состоялся вечер памяти погибшего айтишника - Андрея Зельцера.

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Aleksei Mironchik
    Как потом в лагерях жгло: а что, если бы каждый оперативник, идя ночью арестовывать, не был бы уверен, вернется ли он живым, и прощался бы со своей семьёй? Если бы во времена массовых посадок, например в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди бы не сидели по своим норкам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах на лестнице, - а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних бордо бы делали засады по несколько человек с топорами, молотками, кочергами, с чем придётся? Ведь заранее известно, что эти ночные картузы не с добрыми намерениями идут, - так не ошибёшься, хрястнув по душегубу. Или тот воронок с одиноким шофером, оставшийся на улице, - угнать его либо скаты проколоть. Органы быстро бы недосчитались сотрудников и подвижного состава, и, несмотря на всю жажду Сталина, - остановилась бы проклятая машина! Если бы… если бы… Мы просто заслужили все дальнейшее.

    Александр Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ»
  • Alexander Kravchenko
    Наши украинские ватнички скажут. Зато в Беларуси дороги хорошие, чистенько, дешевый бензин и заводы с времен СССР сохранены, а остальное это мелочь.
  • Lada2014
    Ужас! Что творит замозванец с белорусами!
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