С начала года в Украине усыновили 912 детей

Украинские семьи за 8 месяцев усыновили 709 детей, еще 203 ребенка получили родителей за пределами нашего государства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За 8 месяцев 2021 года украинские семьи приняли в свои семьи на правах родных 709 детей, 203 получили родителей за пределами Украины", - говорится в сообщении офиса омбудсмена.

Отмечается, что по данным Минсоцполитики, за прошлый год в Украине усыновлено 1 239 детей, в том числе гражданами Украины - 992 ребенка.

В то же время почти 17 тысяч детей могут быть усыновлены. Подавляющее большинство из них находятся в семьях опекунов, приемных семьях и детских домах семейного типа. Еще почти 5 тысяч детей являются воспитанниками домов ребенка и интернатов различного типа.

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Напоминаем, 30 сентября в Украине отмечают День усыновления.