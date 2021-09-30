Семенченко перевели в Лукьяновское СИЗО, он "восстанавливает процесс приема пищи", - Шевченко

После проверки Офиса омбудсмана экс-нардепа Семена Семенченко, которого подозревают в создании НВФ и терроризме, перевели из сизо СБУ в Лукьяновское СИЗО.

Об этом сообщил в Фейсбуке другой подозреваемый по этому делу, внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Не прошло и полгода, как должностные лица из Офиса омбудсмана Украины решили проверить (и на том спасибо), какого черта Служба безопасности Украины держит в своем ИВС в камере-одиночке Семена Семенченко, который вот уже 60 дней голодает? Как результат, Семена мгновенно перевели в Лукьяновское СИЗО, где он сейчас и находится в карантинном корпусе и под наблюдением врачей восстанавливает процесс приема пищи", - написал Шевченко.

Он назвал это "маленькой, но победой".

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Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца.