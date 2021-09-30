Оккупанты усилили блокирование украинского радиосигнала на севере Крыма, - правозащитники

Ситуация с распространением украинского радиосигнала на севере оккупированного Крыма ухудшилась за два последних месяца.

Сб этом свидетельствует проведенный в сентябре 2021 года мониторинг Крымской правозащитной группой, информирует Цензор.НЕТ.

"Ранее, в июне этого года, украинское вещание было доступно в 8 населенных пунктах из 19. В сентябре сигнал украинских FM радиостанций удалось услышать только в 5 населенных пунктах из того же списка. При этом количество частот, на которых можно услышать украинский радиосигнал, тоже уменьшилось", - говорится в сообщении.

Правозащитники отмечают, что полгода назад, в марте 2021 года, сигнал украинских ФМ-станций был доступен в 13 населенных пунктах из 19 проверенных, что свидетельствует о тенденции ухудшения ситуации с украинским радиовещанием в оккупированном Крыму.

Возле КПВВ "Чонгар", на оккупированной территории полуострова, можно послушать программы 8 украинских FM-радио, а возле КПВВ "Чаплынка" — только 2 украинские радиостанции слышно со стороны Крыма.

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На частоте 99,8 МГц, где ранее можно было поймать сигнал украинского радио НВ, во всех проверенных населенных пунктах из списка мониторинга теперь вещает подконтрольное Минобороны РФ радио "Звезда".

Напомним, ранее Крымская правозащитная группа сообщала, что рядом с КПВВ "Чаплынка" на оккупированной территории Крыма установлена новая телерадиовышка.