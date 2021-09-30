Водитель избил инспектора парковки в Киеве - ему грозит до 5 лет лишения свободы, - Нацполиция

Водитель легковушки нанес телесные повреждения инспектору по парковке и скрылся с места происшествия. Правоохранители оперативно разыскали и установили личность злоумышленника. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе стличной полиции.



В сообщении отмечается: "В полицию Киева поступило сообщение о том, что неизвестный на улице Генерала Алмазова нанес телесные повреждения инспектору по парковке. После чего мужчина скрылся с места происшествия на авто".

Как выяснилось, водитель автомобиля "Шкода" запарковался во второй полосе, чем остановил движение транспорта, который двигался сзади.

Инспектор по парковке, который находился неподалеку, увидел нарушение и начал составлять постановление на нарушителя. В этот момент водитель авто и нанес удар в лицо парковщику.

Менее чем через 2 часа полицейские Печерского управления полиции установили и задержали водителя, 1985 года рождения, в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Отделом дознания Печерского управления полиции начато уголовное производство".