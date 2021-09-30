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Если человек больше не "слуга народа" - он будет заменен,- Арахамия о Разумкове

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Если человек больше не "слуга народа" - он будет заменен,- Арахамия о Разумкове
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков может быть заменен, если у него возникают разногласия с монобольшинством партии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом , заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" в четверг.

"Кресло спикера фактически принадлежит "Слуге народа" по состоянию на сейчас. Действующий спикер был делегирован туда от "Слуги народа"… Если человек больше не "слуга народа", не совпадают у него мысли со "Слугой народа", тогда он просто будет заменен, как и другие должности, например, в Кабинете министров", - сказал Арахамия.

Как сообщалось, письмо об отзыве председателя парламента было направлено главой депутатской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Uzer Uzer
    Если человек больше не слуга Коломойского - он буде заменен,- Арахамия о Разумкове Источник:
  • Игорь Монахов
    Каждый раз удивляешься тупости Зе и Ко, и каждый раз думаешь. Ну это уже абзац. Но приходит новый день и новое дно. Арахамия заявил - Что коррупция вшита в ДНК украинцев. Это что? Явка с повинной, типа мы не можем вместе с Зеленым не воровать. ДНК оно такое. (с)
  • kelt kant
    если человек вдруг начал думать, шевелить мозгами и высказывать свое собственное мнение, то это уже не "слуга народа"...
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