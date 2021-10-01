Суд в Гааге начнет рассмотрение дела о захвате Россией украинских катеров 11 октября - Кулеба

Арбитражный трибунал Международного Суда ООН в Гааге с 11 октября 2021 начнет рассмотрение дела о захвате Россией украинских кораблей - бронекатеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" - и 24 членов их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Кулеба отметил, что Украина в ходе судебного разбирательства будет доказывать противоправность действий РФ, которая атаковала мирно идущие украинские корабли. Кулеба добавил, что надеется на привлечение России к ответственности по украинскому иску.

"Дело очень важное для Украины. Мы доводим противоправность поведения РФ в отношении нашего государства, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, 9 месяцев провели в российской тюрьме. Дело также определяющая для мира, поскольку Украина доказывает фактами и юридическими позиции, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью в соответствии с международным морским правом, должен соблюдаться всеми странами, а его нарушение карается "- написал министр"

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