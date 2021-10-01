Новости

Разумков готов отчитаться о работе в должности спикера Рады

2 29535
Разумков готов отчитаться о работе в должности спикера Рады
Дмитрий Разумков заявляет, что готов при необходимости отчитаться о своей работе в должности Председателя Верховной Рады Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой  на Укринформ об этом Председатель парламента Разумков заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Глава украинского парламента заявил, что готов при необходимости отчитаться о своей работе в должности Председателя Верховной Рады Украины, поскольку ему точно есть что сказать.

По его словам, "Верховной Раде 9-го созыва удалось реализовать многие инициативы благодаря эффективной деятельности народных депутатов, которые добросовестно выполняли свою работу".

Среди главных достижений Верховной Рады 9-го созыва Председатель парламента назвал - снятие депутатской неприкосновенности и преодоление кнопкодавства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если человек больше не "слуга народа" - он будет заменен,- Арахамия о Разумкове

"В стенах Верховной Рады было проголосовано много реформ. И очень часто набиралось за 300 голосов. Да, не всегда все было просто, но нам удавалось ", - подчеркнул Разумков.

Председатель парламента также отметил, что Верховная Рада обеспечила правоохранительные и антикоррупционные органы необходимыми механизмами для их работы.

"Именно мы завершили создание Высшего антикоррупционного суда. НАБУ, НАПК, САП, ГБР - обеспечили их всеми возможными механизмами ", - сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков подпишет закон об олигархах и отправит его президенту: Посмотрим, кто действительно хочет, чтобы он заработал

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Все, Дима, ты - предатель идеалов. Все, как в твоем комсомольском прошлом.
  • Алекс Мышкевич
    ЗЕ-гопники лишили чинов и званий.
    да и сказать ему ничего не дадут - задвинут по-хамски в угол.
    твое Дитище дурное тебя и задавило, Дима
  • три - пятнадцать
    ты, пионер, сломаный крендель...
    тебя твои же и сломали - ни жаль ничуть, ну разве шо после тебя зеленые вообще неумную какую куклу на зонтике подвесят, но и ее уберут через какое время...
    криворогатый зеленый оборот скотов в Украине....
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости