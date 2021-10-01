Разумков готов отчитаться о работе в должности спикера Рады

Дмитрий Разумков заявляет, что готов при необходимости отчитаться о своей работе в должности Председателя Верховной Рады Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ об этом Председатель парламента Разумков заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Глава украинского парламента заявил, что готов при необходимости отчитаться о своей работе в должности Председателя Верховной Рады Украины, поскольку ему точно есть что сказать.

По его словам, "Верховной Раде 9-го созыва удалось реализовать многие инициативы благодаря эффективной деятельности народных депутатов, которые добросовестно выполняли свою работу".

Среди главных достижений Верховной Рады 9-го созыва Председатель парламента назвал - снятие депутатской неприкосновенности и преодоление кнопкодавства.

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"В стенах Верховной Рады было проголосовано много реформ. И очень часто набиралось за 300 голосов. Да, не всегда все было просто, но нам удавалось ", - подчеркнул Разумков.

Председатель парламента также отметил, что Верховная Рада обеспечила правоохранительные и антикоррупционные органы необходимыми механизмами для их работы.

"Именно мы завершили создание Высшего антикоррупционного суда. НАБУ, НАПК, САП, ГБР - обеспечили их всеми возможными механизмами ", - сказал Разумков.

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