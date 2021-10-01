В Офисе президента обсудили внедрение судебной реформы

Руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак призвал участников рабочей встречи по судебной реформе к открытому диалогу для скорейшего внедрения необходимых изменений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Президента.

В Офисе Президента состоялась рабочая встреча с участием послов стран "Большой семерки" (G7) по состоянию имплементации судебной реформы в Украине.

Ермак, который отметил, что проведение судебной реформы является приоритетом Президента Владимира Зеленского и его команды.

"Я уверен, что цель у нас всех одна - это прозрачная, честная, справедливая судебная система, которую мы хотим построить в нашей стране. И это невозможно сделать, если мы не будем открыто, честно общаться друг с другом и решать любые вопросы в кругу единомышленников и друзей нашей страны ", - сообщил Ермак.

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Руководитель Офиса Главы считает, что такие встречи - как с участием послов стран G7, так и с технической точки зрения - должны стать регулярными.

Руководитель Офиса Главы государства поблагодарил международных партнеров и Совет судей Украины за номинирования кандидатов в конкурсную комиссию для отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей. Он надеется, что этот орган вскоре начнет работу.

"И хотел бы попросить, чтобы все вопросы, которые есть, мы действительно решали на этой площадке. Мы против любых формальных встреч, давайте общаться открыто, критиковать открыто. Я думаю, что мы все заложили основу для судебной реформы, и сегодня наконец нам нужно все технические вопросы, сомнения, недоразумения решать открыто, совместно, с привлечением наших международных партнеров", - заявил Ермак.

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Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов сообщил, что судебная реформа, которая является одной из самых сложных в стране, сдвинулось с места.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности при Президенте Сергей Ионушас сообщил, что в список кандидатов в Этическую Раду были включены известные иностранные судьи в отставке и прокуроры, которые имеют безупречную деловую репутацию и профессиональный опыт. В то же время темпы отбора кандидатов не соответствуют ожиданиям общества и предложениям Главы государства и парламента.

Ионушас сообщил участникам заседания об обращении председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио с призывом воздержаться от любых действий, что затягивают отбор кандидатов и могут нанести вред созданию независимой судебной системы Украины.

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Он констатировал, что Совет судей до сих пор не определил трех кандидатов в этике совета. По словам Ионушаса, если судейское самоуправление долго не сможет избрать своих кандидатов, Верховная Рада будет вынуждена дать ответ на этот вызов.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин призвал не распространять мифы относительно судебной реформы.

"Верховная Рада объявила конкурс на две вакантные должности в Высшей Раде правосудия (ВРП), представлены документы от 25 кандидатов, среди которых почти половина - действующие судьи и судьи в отставке, которые не боятся проверки Этическом советом", - сообщил народный депутат.

Также, по его мнению, проверка новых кандидатов в совет правосудия и действующих членов ВРП может осуществляться параллельно Этическом советом, который имеет соответствующую автономию и может организовать свою работу таким образом, чтобы не ставить под угрозу дееспособность ВРП.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что процесс проведения судебной реформы должен ускориться, так как его нынешний темп не способствует реализации необходимых изменений.

Председатель Совета судей Украины Богдан Монич заверил, что этот орган несмотря на высказанные им оговорки продолжает двигаться в направлении выполнения требований законодательства.

Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская заявила, что судебная система хочет перемен, но она не должна потерять субъектность, а государство не может существовать без судебной власти.

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