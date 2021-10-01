Украина в ОБСЕ: на оккупированной Донетчине зафиксировано современное российское вооружение, в том числе РЛС "Каста-2Е1"

Украина призвала Россию объяснить, где в Минских договоренностях по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины содержится пункт, предусматривающий поставку Россией в ОРДЛО современного вооружения и техники, как, например, недавно обнаруженной РЛС "Каста-2Е1".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", это произошло во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"23 сентября СММ зафиксировала наличие в оккупированной Донецкой области современную радиолокационную станцию "Каста-2Е1". Не мог бы российский представитель процитировать какое-нибудь конкретное положение Минских соглашений, которое обязывает Российскую Федерацию поставлять такое сложное военное оборудование на оккупированные территории?", - заявил в своем выступлении Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

По его словам, это очередное доказательство наличия современной российской военной техники на украинской территории, рядом с закрытием наблюдательной миссии ОБСЕ на российско-украинской границе, "только подчеркивает потребность в результативных дискуссиях в Совете, которые сделали возможным открытие новых передовых патрульных баз и улучшение технических возможностей СММ для выполнения положений Минских соглашений, предусматривающих постоянный мониторинг и верификацию российско-украинской государственной границы, а также создание зоны безопасности на границе".

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Глава украинской миссии ОБСЕ также отметил ухудшение ситуации на востоке Украины. "За прошедшую неделю СММ зарегистрировала 2445 нарушений режима прекращения огня, включая 466 взрывов, на 155% по сравнению с предыдущей неделей", - отметил он.

Как известно, ранее в феврале беспилотник СММ ОБСЕ уже зафиксировал российский РЛС 51У6 "Каста-2Е1" на полигоне вооруженных формирований РФ вблизи Бугаевки на оккупированной Луганщине. Эта российская мобильная радиолокационная станция дециметрового диапазона предназначена для обнаружения воздушных объектов, в том числе, которые летают на сверхмалых высотах. С учетом того, что украинская авиация не используется в зоне проведения ООС, эксперты предполагали, что россияне развернули станцию ​​именно для охоты за БПЛА Миссии ОБСЕ.