Один украинский воин погиб, еще один ранен в результате российского обстрела на Донбассе. Враг применял 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, за сутки - 13 нарушений "тишины", - штаб

За прошедшие сутки, 30 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Новотошковского вражеские вооруженные формированием дважды обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

В районе населенного пункта Попасная наемники осуществили два обстрела из гранатометов различных систем.

Из станковых противотанковых гранатометов различных систем враг вел огонь в сторону Золотого-4 и Катериновки.

Вблизи Светлодарска противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку от Крымского оккупанты вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Павлополя наемники дважды обстреляли ппозиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сторону Талаковки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один - огнестрельное ранение. Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, чем заставили врага прекратить огневую активность.

Вместе с тем, по состоянию на 7:00 утра, 1 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

Как сообщалось ранее, 30 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками, погиб Алексей Владимирович Стрижак, 1982 года рождения, житель города Зеленодольск Днепропетровской области, военнослужащий одного из подразделений Вооружденных Сил Украины.