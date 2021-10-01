Украина - на девятом месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 1 октября в мире зарегистрировали 488 487 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 815 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировали 234 563 517 случаев инфицирования, из них 488 487 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 797 328 человек, из них 7 815 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 211 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 9-ю и 2-ю позицию соответственно.