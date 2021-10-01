COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 30 сентября 2021 в Украине зафиксированы 12 034 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 059, медработников - 248).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2 637 человек;
летальных случаев - 172;
выздоровели - 3 264 человека.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 89 002 человека,
методом ИФА - 10 265 человек,
экспресс-тестами - 33 178 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 435 413 человек;
выздоровели - 2 258 455 человек;
летальных случаев - 56 446;
проведено ПЦР-тестов - 12 875 426.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 225), Львовской (794), Запорожской (770), Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях", - рассказали в Минздраве.