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COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента

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COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента
В Украине зафиксированы 12 034 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 1 октября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в конце апреля 2021 года - 29 апреля выявили 11 627 новых случая, 24 апреля - 12 711.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 30 сентября 2021 в Украине зафиксированы 12 034 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 059, медработников - 248).

Также за минувшие сутки:

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 01 госпитализированы - 2 637 человек;

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 01 летальных случаев - 172;

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 01 выздоровели - 3 264 человека.

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За сутки протестированы:

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 01 методом ПЦР - 89 002 человека,

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 01 методом ИФА - 10 265 человек,

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 01 экспресс-тестами - 33 178 человек.

За все время пандемии в Украине:

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 01 заболели - 2 435 413 человек;

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 01 выздоровели - 2 258 455 человек;

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 01 летальных случаев - 56 446;

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 01 проведено ПЦР-тестов - 12 875 426.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 225), Львовской (794), Запорожской (770), Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях", - рассказали в Минздраве.

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 11
COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 12
COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 13
COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 14

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Герхард
    Расскажи это датчанам. Они про локдаун уже забыли потому, что вакцинировались.
  • юрий П cf937564
    тут интересно другое.
    в Израиле,да и в других странах,болеют и умирают так же те,кто вакцинирован. а у нас об этом молчок.
  • Dima L
    Локдаун - это новая кликуха антиваксов.
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