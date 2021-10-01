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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 129 533 человека, всего - 7 072 803, - Минздрав

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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 129 533 человека, всего - 7 072 803, - Минздрав
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 674 722 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"129 533 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 30 сентября 2021. Первую дозу получили 72 268 человек, полностью иммунизированы - 57 265 человек.

В течение суток работали: 897 мобильных бригад, 2 976 пунктов вакцинации, 346 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 7 072 803 человека, из них получили одну дозу - 7 072 801 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 674 722 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 12 747 523 прививки", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 129 533 человека, всего - 7 072 803, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 129 533 человека, всего - 7 072 803, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 129 533 человека, всего - 7 072 803, - Минздрав 03

Автор: Степан Гутник

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