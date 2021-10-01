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Саакашвили уверяет, что уже находится в Грузии. МВД страны не располагает информацией, - местные СМИ

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Саакашвили уверяет, что уже находится в Грузии. МВД страны не располагает информацией, - местные СМИ
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", - написал Саакашвили, которого цитируют грузинские СМИ.

В свою очередь в МВД Грузии журналистам заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории.

Ранее экс-президент Саакашвили написал в соцсетях, что намерен прибыть в Грузию авиарейсом Киев-Тбилиси вечером 2 октября, когда голосование на местных выборах будет завершено.

При этом представители властей заявляют, что ждут Саакашвили, чтобы препроводить его в тюрьму. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Gera 123
    Я прибыл в Грузию,радостно сказал Саакашвили,при этом его голодный взгляд не сходил с вывески. "Грузия ресторан", Бердичев.
  • Маша Машева
    О покушении на Шефира никто уже не вспоминает. Перекрыли отставкой Разумкова. Теперь надо надо ослабить внимание от Разумкова и Трускавца..Похоже запустили новое шоу с Саакашвили.
  • Невіруючий Ай Ем
    Кожні 3 дні відволікають увагу дурнів на нову дурню.
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