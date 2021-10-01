"Укрзализныця" сэкономила 4 млрд грн при закупке электроэнергии у "Энергоатома", - Кубраков

"Укрзализныця" приобрела 4,9 мВт/ч электроэнергии у "Энергоатома", что позволит сэкономить 4 млрд грн и направить больше средств на модернизацию сети.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Средневзвешенная цена по итогам аукциона составляет 1105 грн за МВт/ч, это будет зафиксировано в контракте. По сравнению с сентябрем этого же года, цена упала почти вдвое. Средневзвешенная цена контракта - самая низкая в 2021 году. И она будет зафиксирована в следующем году, без риска сезонных колебаний", - сказал министр.

Отмечается, что заключение контракта стало возможным решению Кабмина, позволившему Энергоатому и другим субъектам государственной генерации продавать электроэнергию Укрзализныце на период до 3-х лет по специальной упрощенной процедуре. Правительство также установило предельные цены для аукционов.

"Благодаря этим решениям " Укрзализныця" сэкономит минимум 4 млрд грн на электроэнергии. Это те средства, которые можно будет направить на инфраструктурные проекты, обновление железнодорожных путей, станций, вагонов и локомотивов", - пояснил Кубраков.

В частности, речь идет об электрификации железной дороги в рамках президентской программы "Большая стройка". Проект уже начали реализовывать: электрифицировали 11 км на участке Киев - Васильков-1 и 30 км на участке Черкассы - Т.Шевченко. Также продолжается электрификация 6,9 км на участке Черноморская - Береговая в Одесской области.

Как сообщалось, Укрзализныця привлечет 500 млн евро на развитие железнодорожного транспорта по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". За эти средства приобретут поезда Stadler для пригородных электричек и планируют локализовать производство, построив новый завод в Украине.

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