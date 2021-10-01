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С сегодняшнего дня водители должны ездить за городом с включенными фарами. За нарушение будут штрафовать, - Нацполиция

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С сегодняшнего дня водители должны ездить за городом с включенными фарами. За нарушение будут штрафовать, - Нацполиция
С сегодняшнего дня, 1 октября, вступило в силу правило о включенных фарах на автомобилях. Водители должны обязательно включать ходовые огни за пределами населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.

Согласно правилам дорожного движения, водители должны ездить с включенным ближним светом за пределами населенных пунктов с 1 октября по 1 мая. Ближний свет нужен для того, чтобы автомобиль был заметным на дороге при любой погоде.

Нарушителей будут штрафовать правоохранители. За нарушение правила касательно ходовых огней за пределами населенных пунктов водителям грозит штраф в размере от 425 до 510 гривен.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • геннадий левченко 32d8ddc6
    Чушь. Там предусмотрено только письменное предупреждение а не штраф
  • Максим Максимович b5166c8f
    Предпочитаю за городом всегда ездить со включенными фарами.
  • Muron
    Від 1 жовтня усім водіям за межами населених пунктів у світлу пору доби обов'язково потрібно рухатись з увімкненими денними ходовими вогнями або, за їх відсутності, ближнім світлом фар
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