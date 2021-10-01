Зеленский уже два месяца не подписывает свой указ о санкциях против контрабандиста Акста, которого "крышует" его партнер, глава СБУ Баканов, - Бутусов

Сегодня два месяца как у президента Зеленского случился провал в памяти, и он забыл подписать свой собственный указ о введении санкций против контрабандиста Александра Акста, которого "крышует" его партнер, глава СБУ Баканов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке напомнил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Ровно два месяца назад, 30 июля 2021-го года, президент Владимир Зеленский собрал заседание СНБО для введения санкций против контрабандистов, и секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге в офисе президента:

"Мы начали в свое время работать с той категорией людей, которых называют в народе контрабандистами. В этот раз этот список формировала не Служба безопасности Украины, а Министерство внутренних дел во главе с министром Денисом Анатольевичем Монастырским... В список вошли три физических лица: гражданин Германии 1986 г.р. Александр Акст, гражданин Украины 1974 г.р. Валерий Фальковский, а также гражданин Украины 1984 г.р. Владислав Студенец. Кроме того, 24 компании, аффилированные с этими господами, также вошли в этот список". Читайте на сайте президента Украины", - напомнил Бутусов.

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"Александр Акст - владелец крупнейшей в Украине почтовой компании "Премиум-пакет", которую в медиа называют главной контрабандной схемой Украины, через которую в страну поступают основные потоки дорогостоящих товаров. Бюджет не получает ни копейки - сборы с контрабанды поступают в карманы "крыши", структур, близких к главе СБУ Ивану Баканову и его теневому офису, возглавляемому Андреем Наумовым", - отметил журналист.

"И вот президент Украины уже два месяца не подписывает свой указ о санкциях против Акста и "Премиум-пакета", а значит - указ не вступает в действие. И они продолжают работать, и вместо бюджета деньги идут кому-то другому. И Ермак забыл, и Татаров забыл, и комитет налоговый с Гетманцевым забыл, и министр МВД Монастырский забыл, и Данилов забыл. И никто не подскажет президенту, что если он не подпишет указ, то кто-то может написать в Фейсбуке, что Зеленский не подписывает, не потому что у него переутомление и очень плохо с памятью, как это вежливо предполагаем мы с вами, а потому что президент крышует коррупцию, помогает воровать деньги из бюджета, и ради бабла от Акста готов продать все, даже свой собственный указ и решение СНБО. Одна надежда на секретаря Марию - она человек ответственный, прочитает и перероет наконец ящики стола, не допустит продолжение этого коррупционного позора для президента страны. Давайте поможем Маше репостами, чтобы эта напоминалка поскорее попала ей на глаза!" - призвал Бутусов.