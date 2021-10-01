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Более 80 тыс. переселенцев нуждаются в жилье, - Резников

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Более 80 тыс. переселенцев нуждаются в жилье, - Резников
Более 80 тысяч внутренне перемещенных лиц в той или иной степени заявили о потребности в получении жилья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Сейчас более 80 тысяч ВПЛ тем или иным способом заявили о потребности в получении жилья. Около 20 тысяч ВПЛ зарегистрировались в программе льготных ипотечных кредитов. И мы попытались посмотреть на вопрос обеспечения жильем под разным углом", - отметил министр.

По словам Резникова, в прошлом году впервые с 2014 года введены компенсации гражданам за разрушенное жилье.

"В этом году ее получат около 300 семей. По сравнению с прошлым годом, в 2021 в 6 раз (с 20 млн до 125 млн гривен) увеличен объем финансирования на приобретение временного жилья для ВПЛ. Это 325 объектов", - добавил вице-премьер.

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Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • Viktor Prace
    Я из Луганска. У меня в квартире лежат награды от Губернаторов Украинских областей, Министра Обороны Украины и от Президента Украины полученные (в 2015-2017 гг) за вклад в защиту территориальной целостности Украины, 5 флагов Украины с подписями более чем 200 солдат с передовой (некоторых к сожалению больше нет в живых), только в моих кикиморах было грохнуто не менее 10 сепаров (это из того что мне лично рассказывали бойцы которые ими пользовались). Но я же гребанный Даунбасёнышь, не могли бы Вы - Герой, сказать какой Ваш вклад в защиту Украины, по сравнению со мной? наверно Вы как минимум лично завалили Захарченко.
  • Viktor Prace
    А какого черта я должен был всю жизнь платить налоги, чтоб когда государство должно было защитить меня оно лапки к верху и тикать. Какого черта я как только переехал на подконтрольную территорию то сразу должен был начать платить налоги? Если бы государство не драло бы с меня налоги и разрешило бы самооборону, я бы ещё в 2014 всех бы настрелял перед сдан ем СБУ. Но так как государство мне запретило устраивать самосуд, а сказало что на мои налоги само будет за меня разбираться - то ваша предъява никчёмна
  • Так Треба 02a9202c
    Чому ці перемєщонниє ліца не звільняють рідну землю від окупанта а порозповзались як воші по всій Україні?
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