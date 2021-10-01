С 1 октября тариф на электроэнергию снизился для части украинцев, - Минэнерго

Тариф на электроэнергию с 1 октября снизился для 80% украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

"Для 80% населения Украины тариф на электроэнергию с 1 октября 2021 составит 1,44 грн за кВт/ч при условии потребления до 250 кВт/ч в месяц. Для всех, кто потребляет более 250 кВт/ч в месяц, цена остается неизменной - 1,68 грн за весь объем потребления", - говорится в сообщении.

Благодаря разработанной Минэнерго финансовой модели возложения специальных обязательств (ПСО) государственные производители электроэнергии, НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", которые обеспечивают выполнение спецобязательств, получили право продавать весь объем выпускаемой продукции на рыночных условиях.

За счет полученного дохода государственная генерация будет компенсировать разницу между тарифами для населения и рыночной ценой электроэнергии.

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