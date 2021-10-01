Новости

С 1 октября тариф на электроэнергию снизился для части украинцев, - Минэнерго

5 18635
С 1 октября тариф на электроэнергию снизился для части украинцев, - Минэнерго
Тариф на электроэнергию с 1 октября снизился для 80% украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

"Для 80% населения Украины тариф на электроэнергию с 1 октября 2021 составит 1,44 грн за кВт/ч при условии потребления до 250 кВт/ч в месяц. Для всех, кто потребляет более 250 кВт/ч в месяц, цена остается неизменной - 1,68 грн за весь объем потребления", - говорится в сообщении.

Благодаря разработанной Минэнерго финансовой модели возложения специальных обязательств (ПСО) государственные производители электроэнергии, НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", которые обеспечивают выполнение спецобязательств, получили право продавать весь объем выпускаемой продукции на рыночных условиях.

За счет полученного дохода государственная генерация будет компенсировать разницу между тарифами для населения и рыночной ценой электроэнергии.

Также читайте: Минэнерго просит 2,1 млрд грн из госбюджета на зарплаты шахтерам

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Muron
    Ну так за 59 грн "куплю шкарпетки с отливом" і в махну Трускавецький Аніверситет.
  • Fantomas
    целых 59 грн экономя если потратил 249 квт... вот это заживём!! вот он конец эпохи бедности!!
  • Ybaldy
    Окуенно справедливо.
    Живущий один потребляет 200 квт и платит дешевле. Живущие вчетвером потребляют 400 квт и платят дороже. Хотя на одного у них получается 100 квт.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости