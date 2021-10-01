На заседание "Слуги народа" в Трускавце пригласили Венедиктову
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в комментарии журналистам рассказал нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.
На вопрос, кто еще из силовиков будет присутствовать на встрече с депутатами, кроме главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, Чернев рассказал: "Я слышал, что, возможно, будет госпожа Венедиктова. Из других - мне не известно".
Кроме того, на вопрос о сборе подписей под инициативой об отставке Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента, депутат рассказал, что подписных листов еще не видел, и в поезде на Трускавец подписи не собирались.
Напомним, 30 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил спикеру Дмитрию Разумкову запрос на выдачу подписных листов для сбора подписей за отставку Разумкова с поста спикера.
Спикер Разумкова заявила, что Арахамия направил письмо об отзыве главы парламента не от своего имени, а от фракции "СН".
Позже Разумков распорядился выдать подписные листы за отзыв спикера.
В то же время главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что ОП планирует заменить Венедиктову на посту генпрокурора вслед за увольнением Разумкова.