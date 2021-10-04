Рано утром в больнице в Белой Церкви вспыхнул пожар: одна пациентка умерла, 13 - эвакуированы. ФОТОрепортаж (обновлено)

В результате короткого замыкания электрообогревателя и последующего пожара в больнице Белой Церкви (Киевская обл.) эвакуировано 13 пациентов, пострадала 74-летняя женщина, которая впоследствии умерла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"4 октября в 5 часов. 37 мин. в г. Белая Церковь. в двухэтажном здании первой городской больницы в палате на втором этаже произошло короткое замыкание электрообогревателя с последующим горением, в результате чего пострадал 1 человек", - говорится в сообщении.

Пожар на площади 1 м2 ликвидирован в 5 ч. 56 мин.

Отмечается, что подразделения ГСЧС вместе с медперсоналом провели эвакуацию 13 больных.

К тушению привлекалось 18 человек и 5 единиц техники ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вспыхнул пожар в гимназии в Дарницком районе Киева. Из здания эвакуировали 1,5 тыс. детей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Вместе с тем, в полиции области сообщили, что задымление произошло в гемотологическом отделении Белоцерковской городской больницы № 1.

По предварительной информации, пожар в отделении стационара произошел из-за включенного обогревателя в одной из палат. Вследствие неисправности электроприбора загорелся матрац одного из пациентов.

Всех, кто находился в помещении отделения, эвакуировали. Одна из пациенток, 74-летняя местная жительница, которая находилась на лечении после инфаркта, к сожалению, умерла уже на улице.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. После установления всех обстоятельств происшествия будет определена его правовая квалификация и открытое уголовное производство.





Фото: полиция/Facebook