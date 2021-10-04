Завтра Кассационный суд вынесет решение в одном из ключевых дел по "ПриватБанку". Это будет еще один яркий маркер по Коломойскому, - Шабунин
Об этом глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин пишет на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Гораздо больше о связи олигархов с политиками свидетельствуют действия последних после выборов, чем заявления к ним. Хороший пример - генпрокурор Зеленского, которая помогает убивать "Роттердам +" Ахметова. Хотя одним своим решением может обеспечить передачу дела в суд.
А уже завтра будет еще один яркий маркер - на этот раз по Коломойскому. Кассационный суд вынесет решение в одном из ключевых дел по "ПриватБанку". Этим решением олигарх (Игорь Коломойский - ред.) планирует воспользоваться для своей защиты в США", - отметил Шабунин.
Заседание состоится в 11.45 по адресу: ул. А. Копыленко, 6. Будут рассматривать дело судьи Селиваненко В.П., Булгакова И.В., и Львов Б.В. (Дело № 910/14224/20).
В коллегии председатель Кассационного хозяйственного суда - Богдан Львов. "Напомню, это один из ключевых персонажей, который заблокировал судебную реформу", - отметил Шабунин.
Он напомнил, что Министерство юстиции США в 2020 году подало иски о конфискации американской недвижимости, принадлежащей компаниям олигарха Коломойского и Боголюбова. Там считают, что это имущество куплено за деньги, которые незаконно вывели из "ПриватБанка".
"Для спасения Коломойский пошел в украинские суды и уже победил в двух инстанциях. За деньги или благодаря вмешательству власти - решайте сами.
Если завтра Львов и Ко сделают очередной подарок Коломойскому, а команда Зеленского это снова проглотит (как с судебной реформой), верить в борьбу власти с олигархами мне будет очень сложно. Американцам, предполагаю, тоже", - подытожил Шабунин.