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Я не планирую собирать подписи за импичмент президента, - Разумков

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Я не планирую собирать подписи за импичмент президента, - Разумков
В ВР ходят кулуарные слухи о том, что Разумков намерен начать сбор подписей за импичмент Зеленскому.

Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не планирую собирать подписи за импичмент президента. А процедуры все четко прописаны в регламенте", - отметил Разумков, комментируя слухи, которые ходят в ВР о том, что он якобы намерен инициировать запуск процедуры импичмента Зеленскому.

При этом он отказался комментировать офшорный скандал вокруг главы государства. 

"Мне некорректно это комментировать, думаю коллеги сами это сделают", - предположил спикер. 

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"Сегодня пост писал Даниил Александрович Гетманцев... Думаю, что это как раз результат нашей деофшоризации, что мы сегодня в топах по этому вопросу. А касательно тех или иных компаний, мне не корректно будет...", - добавил он.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Vladimir Soukhov
    А напрасно. Уже пора ! Майдан не обязательно начинать раньше чем сбор подписей.
  • Fantomas
    Арахамия тоже говорил что не будет собирать подписи за отставку Разумкова, а через 3 дня после этого собрал
  • Fantomas
    зачем мне это понимать, если я ещё до выборов знал что зеленский и его комнада редкие лгуны и мошенники
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