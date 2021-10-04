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В армию РФ за шесть лет незаконно призвали 34 тысячи крымчан, - прокуратура АРК

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В армию РФ за шесть лет незаконно призвали 34 тысячи крымчан, - прокуратура АРК
Во временно оккупированном Крыму РФ незаконно призвала в ряды своих Вооруженных сил уже более 34 тысяч украинцев. Такую цифру подсчитали за последние шесть лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру АР Крым и города Севастополя.

"Начиная с 2015 года, оккупанты незаконно провели 13 призывных кампаний, заставив служить в Вооруженных силах РФ более 34 тысяч крымчан", - говорится в сообщении.

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Кроме того указано, что 1 октября 2021 года оккупационная администрация начала очередную незаконную кампанию.

В армию РФ за шесть лет незаконно призвали 34 тысячи крымчан, - прокуратура АРК 01
В армию РФ за шесть лет незаконно призвали 34 тысячи крымчан, - прокуратура АРК 02

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • віктор федорович 31ee1569
    А скільки мільйонів українців було незаконно призвано в окупаційну російську (вона ж красная, савєцкая, рабочє-крєстьянская...) армію?
  • Yuriy Karyy
    да покуй
  • Garry Grant
    Не украинцев,а манкуртов. За уральский хребет нах всех.
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