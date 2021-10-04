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Разумков отрицает, что предал идеи "СН": Ни в программе президента, ни партии мы не говорили, что пойдем в СНБО вместо судов

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Разумков отрицает, что предал идеи "СН": Ни в программе президента, ни партии мы не говорили, что пойдем в СНБО вместо судов
Спикер ВР Дмитрий Разумков уверяет, что он не предал ни одного принципа, с которым шел на выборы вместе со "Слугой народа".

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Я больше за конкретику, в чем я оторвался (от "Слуги народа". - Ред.). Я помню все принципы и обещания, которые давали избирателям. Если мы говорим о СНБО, я не помню ни в прогамме президента, ни "Слуги народа", чтобы мы говорили, что мы будем идти в СНБО вместо судов", - отметил он.

При этом он отметил, если у "слуг народа" есть конкретные претензии по данному вопросу, он готов их обсуждать. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": К Разумкову есть миллионы вопросов. Это его выбор, - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • Михаил Титов c5ae85fe
    А зачем суды если десяток друзей Нелоха могут порешать что угодно в СНБО.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    лицемер! никто тебе не мешал голосовать против а не воздерживаться всякий раз...
  • Rino Onix
    Зеленский и его соратники причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур олигарха Игоря Коломойского.

    Вот такой у нас Голоборьдько.
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