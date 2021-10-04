Разумков отрицает, что предал идеи "СН": Ни в программе президента, ни партии мы не говорили, что пойдем в СНБО вместо судов

Спикер ВР Дмитрий Разумков уверяет, что он не предал ни одного принципа, с которым шел на выборы вместе со "Слугой народа".

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Я больше за конкретику, в чем я оторвался (от "Слуги народа". - Ред.). Я помню все принципы и обещания, которые давали избирателям. Если мы говорим о СНБО, я не помню ни в прогамме президента, ни "Слуги народа", чтобы мы говорили, что мы будем идти в СНБО вместо судов", - отметил он.

При этом он отметил, если у "слуг народа" есть конкретные претензии по данному вопросу, он готов их обсуждать.

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