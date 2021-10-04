В Киеве разоблачена группа "клофелинщиков", на их счету четыре нападения, одно - со смертельным исходом, - прокуратура

В Киеве задержаны "клофелинщики", орудовавшие на столичном вокзале и автовокзале. Собраны доказательства о совершении указанными лицами 4 разбойных нападений, в том числе одно - со смертельным исходом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Установлено, что преступную деятельность организовал ранее судимый 38-летний киевлянин. К своей деятельности он привлек других лиц.

В частности, работника кафе на территории соседнего супермаркета, который позволил совершить преступление на его территории, свою знакомую, которая отвлекала потерпевших и других лиц.

Так, орудуя на территории автовокзала "Киев" и центрального железнодорожного вокзала, участники группы предлагали пострадавшим принять спиртное, после чего незаметно для них подсыпали в напиток сильнодействующий лекарственный препарат, который приводит к потере сознания. В дальнейшем, пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, преступники отбирали у них денежные средства, мобильные телефоны и другие ценные вещи.

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В настоящее время собраны доказательства о совершении указанными лицами 4 разбойных нападений, в том числе одно - со смертельным исходом.

В ходе обысков у участников преступной группы изъято значительное количество вещей, которые могут свидетельствовать о совершении ими аналогичных преступлений. Сейчас два человека задержаны и сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие участники преступной группы.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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