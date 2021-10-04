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В Грузии арестовали двух человек за то, что привезли Саакашвили в страну, - прокурор Вепхвадзе

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В Грузии арестовали двух человек за то, что привезли Саакашвили в страну, - прокурор Вепхвадзе
За якобы содействие экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили в незаконном пересечении грузинской границы арестовали двух человек. Их обвиняют в сокрытии преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Еще два человека арестованы за сокрытие преступления, которое станет достоянием гласности в ближайшее время. Маршрут въезда Михаила Саакашвили известен следствию, ведется расследование", - заявил прокурор Леван Вепхвадзе.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Койот Восточноукраинский
    В ящике из под ********, в обход таможни, это и называется нелегально. Хоть с паспортом, хоть ветеринарной книжкой.
  • Green sheet
    А когда в тюрьму сядет тот кто гражданина Украины из Украины с мешком на голове из Украины выбрасывал? А так же минера кто минировал КПВВ и поезд в котором ехал Саакашвили. Или Конституция Украины не для всех написана? Кстати и о пересечении границы Украины думаю никаких пометок нету. Тоесть официально Саакашвили не покидал Украину а значит и не мог незаконно в нее проникать.
  • Сергей Ф.
    а у нас нормуль. все на свободе, кто михуила в Украину затаскивал.
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