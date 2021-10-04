Песков о возможности встречи Зеленского и Путина до конца года: Никаких предпосылок для этого нет

В Кремле не видят предпосылок для проведения до конца года встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли состояться встреча Путина и Зеленского до конца года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что президент РФ якобы никогда не отвергал возможность проведения такой встречи.

"Более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести, но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать. И вот здесь как раз никакого продвижения мы пока не отфиксировали", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков: Из-за позиции Киева контакты Зеленского и Путина пока невозможны, хотя по здравой логике они нужны

Напомним, в минувшие выходные Зеленский заявил, что готов провести встречу с Путиным, отметив, что переговоры тет-а-тет могут быть результативными. Но, по его мнению, российская сторона не хочет проводить встречу в таком формате, поскольку она якобы может принести неожиданный результат.