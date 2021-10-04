"Сливом" спецоперации по "вагнеровцам" Зеленский подорвал доверие международных партнеров к Украине, - Порошенко

"Слив" спецоперации по задержанию "вагнеровцев" белорусскому диктатору Лукашенко, в котором признался Зеленский, подрывает доверие к Украине со стороні международных партнеров.

Об этом в ходе согласительного совета заявил лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По словам лидера "ЕС", публикации мировых СМИ о финансовых преступлениях Зеленского и его партнера олигарха Коломойского, а также "вагнергейт" делают власть Украины нерукопожатной.

"Было бы хорошо, если бы только Зеленский был бы нерукопожатным. Речь идет о вопросах национальной безопасности. Во время собрания в Трускавце Зеленский признался в еще одном преступлении, которое он лично передал Лукашенко, информацию относительно операции по "вагнеровцам". Которую он сначала отрицал, потом говорил, что это операция российских спецслужб, которую якобы россияне организовали сами против себя. А на сегодняшний день сливом этой операции совершил преступление и подорвал доверие наших международных партнеров, которое так трудно завоевывалось в течение последних пяти лет", - отметил Порошенко.

"Кто дальше вам будет передавать сенситивную разведывательную информацию, которая завтра может оказаться в руках Путина, с которым он стремится срочно встретиться тет-а-тет, разрушая мировую коалицию, которая была создана в поддержку Украины?... На сегодняшний день Украина нуждается в защите от монобильшости", - подытожил пятый президент.

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