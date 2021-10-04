Разумков о борьбе с олигархами: Мне больше импонирует используемый в США механизм. В Украине антикоррупционных органов достаточно

В Украине создано достаточное количество государственных органов, которые должны бороться с коррупцией.

Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Угрызений совести из-за закона по олигархам у меня нет, так его принимал не я, а ВР. Если мы говорим о борьбе с олигархами, на самом деле в разных странах мира была своя технология. Мне больше всего импонирует и понятен тот механизм, который используется в США. Это серьезное антитрестовое антимонопольное законодательство и законодательство о лоббизме. Плюс, не забывайте, если мы говорим о коррупционном влиянии бизнеса на политику, то это мы уже говорим не об олигархах, а о коррупции. А для коррупции у нас создано достаточное количество органов, которые с ней должны бороться: и САП, и НАБУ, и НАПК, и ВАКС и ГБР. У нас хватает, это комплексный вопрос. Я максимально быстро готов этот законопроект направить, чтобы он вступил в силу", - отметил глава парламента.

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