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Кулеба о возможном исключении Украины из "зеленого списка" ЕС: Хочешь путешествовать - вакцинируйся

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Кулеба о возможном исключении Украины из "зеленого списка" ЕС: Хочешь путешествовать - вакцинируйся
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что власть работает над удержанием Украины в "зеленом списке" ЕС. Однако, если COVID-заболеваемость будет существенно расти, то исключения не избежать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы МИД в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы будем работать над тем, чтобы удержать Украину в списке, но если будут объективные обстоятельства существенного увеличения цифр заболеваемости, мы не сможем это сделать", - сказал Кулеба.

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По его словам страна уже достигла существенных успехов в вопросе признания украинских COVID-сертификатов.

"Поэтому я призываю всех вакцинироваться, потому что вакцина - это не только ваше здоровье и жизнь, это также ваша возможность свободно путешествовать даже в условиях пандемии. Ведь мы с вами должны понимать, что исключение Украины из "зеленой зоны" на самом деле интересует не очень большой слой украинского общества, которое путешествует. Таковы правила: хочешь путешествовать - вакцинируйся", - добавил Кулеба.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Злой Карлик
    из-за вас дураков зеленожопых по любому исключат!
  • Олександр Иванов
    Як на виборах голосують, так по світу і подорожують. Прямі причинно-наслідкові зв'язки.
  • user009
    Ну вот пусть путешесвенники и колются, а тем, кто едет на работу, эти зеленые зоны до лампочки, да и зима скоро, конец сезона. И да, путешественники из крыма и ордло, уколотые спутником, вакцинированными считаются? Их же сотни тысяч с биометрическими паспортами.
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