Рада в пятницу заслушает министра энергетики Галущенко, - Разумков

Верховная Рада Украина пригласила министра энергетики Германа Галущенко на Час вопросов к правительству. Он традиционно пройдет в пятницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как заявил представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тарас Мельничук, Галущенко передадут приглашение на Час вопросов к правительству.

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"Что касается часа вопросов к правительству, я так понимаю, прозвучало предложение заслушать Германа Галущенко, возражений нет. Тогда на пятницу приглашаем министра энергетики", - добавил спикер Рады Дмитрий Разумков.