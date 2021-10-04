Рада в пятницу заслушает министра энергетики Галущенко, - Разумков
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Верховная Рада Украина пригласила министра энергетики Германа Галущенко на Час вопросов к правительству. Он традиционно пройдет в пятницу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как заявил представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тарас Мельничук, Галущенко передадут приглашение на Час вопросов к правительству.
"Что касается часа вопросов к правительству, я так понимаю, прозвучало предложение заслушать Германа Галущенко, возражений нет. Тогда на пятницу приглашаем министра энергетики", - добавил спикер Рады Дмитрий Разумков.