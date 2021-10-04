Киев имеет риски попадания в "оранжевую" зону карантина, - Рубан

Киев имеет риски попадания в оранжевую зону. Однако, сегодня принимаются все меры касаемо вакцинации, чтобы предотвратить усиление карантина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

По его словам, поднятие вопроса о переходе в "оранжевую" зону будет зависеть от уровня вакцинации в городе и других индикаторов.

"Что касается оранжевой зоны, это прогнозируемая ситуация и, действительно, Киев имеет риски попадания в "оранжевую" зону, но сегодня таких индикаторов еще нет. Все меры принимаются касаемо усиления вакцинации всех категорий населения восемнадцать плюс по всем сферам бизнеса", - отметил Рубан.

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