Украина должна открыть правовой фронт по документированию насильственной паспортизации в ОРДЛО, а не ограничиваться заявлением о недоверии к "выборам" в РФ, - Мамедов

Украина не должна ограничиваться лишь заявлением о недоверии к "выборам" в Госдуму РФ или нотой протеста, а открыть новый правовой фронт борьбы или хотя бы активизировать уже запущенные процессы.

Об этом пишет в своем блоге на УП заместитель генпрокурора, кандидат юридических наук Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина, ЕС, США, Великобритания, Турция, Грузия не признали результаты "выборов" в госдуму РФ из-за нарушения территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Поэтому политическая позиция цивилизованного мира зафиксирована: это грубое нарушение международного права и украинского законодательства. Однако такая политическая позиция должна быть подкреплена надлежащей правовой оценкой этих действий страны-агрессора, а для Украины сверхважно развернуть правовой фронт войны по направлению противодействия РФ в паспортизации наших граждан на Донбассе", - отмечает он.

По его словам, во-первых, украинская правоохранительная система должна наладить системное документирование фактов паспортизации на Донбассе с целью доведения ее принудительного характера со стороны оккупационных администраций.

Мамедов подчеркивает, если автоматическая и принудительная паспортизация жителей Крыма очевидна для мира, фактически закреплена в законодательстве РФ и уже сейчас является предметом рассмотрения в Международном суде ООН и ЕСПЧ, то факты угрожающе нарастающей якобы "добровольной" паспортизации наших граждан на Донбассе должны быть задокументированы и должны получить надлежащую правовую оценку.

"Такая политика паспортизации - не только вызов для безопасности нашей страны и дальнейшей реинтеграции наших граждан из данных оккупированных территорий, но и вызов в контексте правовой войны. Доказать в судах нарушения норм международного права в этом кейсе будет сложнее, чем в крымском. А значит это еще больше нуждается в качественной и профессиональной работе национальной системы правоохранительных органов, привлечении соответствующих экспертов", - пишет он.

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Мамедов также выразил надежду, что начатая работа по действиям РФ на Донбассе будет доведена до логического финала и все факты будут переданы в Международный уголовный суд.

Во-вторых, по его словам, важно проанализировать факты насильственной паспортизации жителей ОРДЛО на предмет возможных нарушений Европейской конвенции о правах человека.

"Поэтому в случае качественно задокументированных Украиной доказательств такой системной политики РФ по навязыванию своего гражданства жителям Востока и оценки его последствий, это может также стать основанием для обращений в ЕСПЧ относительно данных нарушений. Для Украины важно в целом предоставить соответствующую правовую оценку тому, что произошло в сентябре 2021 года в виде "волеизъявления" на наших оккупированных территориях. Участников событий, свидетелей и жертв более чем достаточно, как и информации. Это важно как в контексте доказания в международных судах наличия у нас войны именно с РФ на Донбассе, так и в контексте оценки ущерба, к которому приводит такая фактически принудительная паспортизация", - продолжает он.

И, в-третьих, по словам Мамедова, граждане Украины на оккупированных территориях должны знать, что даже имея паспорт РФ, они не теряют гражданства и связи с государством Украина. Принудительная паспортизация, развернутая РФ на всех оккупированных территориях, и ее последствия в виде уничтожения украинской идентичности, депортаций и т.д. - это международное преступление и украинские органы прокуратуры уже квалифицировали его как нарушение законов и обычаев войны.

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"А, следовательно, жители оккупированных территорий, которые должны делать сложный выбор и получать паспорта страны-агрессора - не преступники, а пострадавшие и их не ждет уголовное преследование", - резюмировал он.