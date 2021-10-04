Сторонники Саакашвили вышли с протестом под здание тюрьмы в Рустави, требуя освободить экс-президента Грузии
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Люди на акции держат в руках государственные флаги Грузии и скандируют: "Миша", "Миша". Число участников акции увеличивается, многие из них прибыли в Рустави на автомобилях.
"Михаил Саакашвили прибыл в Грузию не для того, чтобы его экстрадировали в Украину. Он прибыл для борьбы с антинародным режимом. Очень скоро он будет на свободе. Сотни тысяч людей выйдут на улицы под требованием его освобождения", - сказал журналистам Петр Цискаришвили, участник акции, один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение", неофициальным лидером которой является Саакашвили.
Периметр тюрьмы оцеплен полицейским кордоном, инцидентов не было.
Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины вызвал посла Грузии из-за задержания Саакашвили.
Бывшего президента задержали 1 октября после того, как тот прибыл в страну накануне местных выборов. Саакашвили содержится под стражей, поскольку в отношении него вынесен приговор к тюремному заключению.
МИД Украины уже заявил о намерении защищать его, поскольку он является украинским гражданином.