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Суд арестовал на 2 месяца первого подозреваемого в смертельном избиении полицейского в Чернигове, - Нацполиция. ФОТО

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Сегодня, 4 октября, Деснянский районный суд Чернигова избрал 17-летнему подозреваемому в убийстве полицейского меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Также сегодня суд избирает меру пресечения еще трем подозреваемым в смертельном избиении полицейского и одному подозреваемому в грабеже, который унес сумку одного из пострадавших.

Суд арестовал на 2 месяца первого подозреваемого в смертельном избиении полицейского в Чернигове, - Нацполиция 01

Напомним, что 2 октября около 1:00 ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей спортивного телосложения в ходе внезапного конфликта нанесла телесные повреждения двум сотрудникам полиции. На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Предварительно известно, что одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

Читайте также: Смертельное избиение полицейского в Чернигове: суд избирает меру пресечения подозреваемым. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Виктор Ли a3db1a1b
    Вони більше не повинні жити серед людей,
  • Виктор Ли a3db1a1b
    По перше вони були у цивільному ,і тут ніхто не захищає поліцаїв,а питання в тому що так по звірячому не можна і таке не можна пробачати а карати довічним позбавленням волі не залежно від того кого вони вбили. Вони вже ніколи не стануть людьми.
  • Splav
    Даже моя буйная фантазия сейчас не способна подсказать мне как именно я умертвлял бы это зверье, но я бы извратился на все 1000%.😬
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