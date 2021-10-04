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Зеленский поручил активизировать информкампанию о важности вакцинации от COVID-19

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Зеленский поручил активизировать информкампанию о важности вакцинации от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость усиления информкампании о важности вакцинации от COVID-19 и активизации иммунизации граждан.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил в ходе совещания.

Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что сейчас продолжается рост количества больных коронавирусом. За предыдущую неделю было зарегистрировано 64 606 случаев инфицирования COVID-19, что почти на 20 тыс. больше, чем неделей ранее.

Зеленский поставил правительству задачу обеспечить в ближайшее время увеличение количества койко-мест в регионах, где наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом.

Президент подчеркнул необходимость активизации Министерством здравоохранения и Мининформполитики информационной кампании о важности вакцинации.

"Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками должны донести до различных слоев населения, насколько важной является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания - они защищают окружение, в частности членов своей семьи", - сказал Зеленский.

Также Минздрав совместно с Министерством социальной политики отдельно должны развернуть кампанию по вакцинации пенсионеров и так же усилить информационное направление, убежден глава государства. Сейчас в Украине вакцинированы около 25% пенсионеров. Зеленский предложил рассмотреть возможность привлечения к вышеупомянутой информкампании "Укрпочты" и представителей бизнеса.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Раніше треба було робити.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Они на эту "борьбу" запланировали потратить 7,2 млрд. гривен до 2024-го года. Т.е. власть изначально рассчитывает, что борьба до этого времени не закончится. Отакое от.
  • Меркава
    Оййй, турботливі знов за своє. У нас діти мруть від серцевих нападів, і ніхто їх не обстежує ані для школи, ані для секцій, і кардіологів бракує, та нікого це не парить, а тут така турбота, така турбота!..
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