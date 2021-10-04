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Разумков сообщил о попытках фальсификации текста закона об олигархах

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Разумков сообщил о попытках фальсификации текста закона об олигархах
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте на уровне комитета по вопросам нацбезопасности происходят попытки фальсификации финального текста законопроекта об олигархах.


"Ничто не может укрыться в стенах Верховной Рады. Когда комитет направляет в аппарат Верховной Рады, понимая что он делает, не тот закон, который голосовался в стенах Верховной Рады, это уже подлог. Это уже другое законодательство ", - заявил спикер на согласительном совете 4 октября. 

Спикер заявил, что не допустит фальсификаций текста закона и подпишет исключительно тот документ, за который проголосовал парламент в сессионном зале.

"Подписывается только то, что проголосовано в зале [...] И за то, что голосует украинский парламент - я как спикер должен подписать", - отметил председатель парламента.
Как сообщалось, во время голосования за законопроект об олигархах во втором чтении 23 сентября были одновременно приняты взаимоисключающие правки потносительно органа государственной власти, который получит полномочия определять олигархов.
Офис президента Украины официально признал наличие правовой коллизии в финальном тексте документа.
Председатель Верховной Рады сообщил, что правовую коллизию с законопроектом может решить президент, наложив вето.

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Топ комментарии

  • Andru Volum
    ага, точно нужен, если ботов таких как ты оплачивают...
  • Scorpman Y
    получается, зеленский подписал закон о СПИСАНИИ 100 млрд.грн долгов ахметова, пинчука, коломойского бюджету Украины и уменьшении на эту же сумму финансирования медицины, образования, пенсионеров и субсидий.. борясь против олигархов или как?
    типа "да шоб вы удавились!"? )
    а как же закон, принятый в ВР и подписанный зеленским? ,
    http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13396
  • фермер fc6ff1e7
    народ некому защищать, а ворюг -олигархов всей страной поднялись,
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