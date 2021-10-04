Арахамия убежден, что за отставку Разумкова проголосует свыше 240 нардепов, - спикер "СН" Палийчук

Глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия убежден, что за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова в сессионном зале проголосует свыше 240 народных депутатов.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале спикер политсилы Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в ходе проведения "Большой фракции" в Трускавце по коллективной инициативе народных депутатов об отзыве Разумкова с должности спикера было собрано 197 подписей. Сбор подписей продолжается и в Киеве.

"Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что голосование за отставку спикера парламента в сессионном зале наберет более 240 голосов народных депутатов", - отметила Палийчук.

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Напомним, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

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