Арахамия убежден, что за отставку Разумкова проголосует свыше 240 нардепов, - спикер "СН" Палийчук
Об этом сообщила в своем Telegram-канале спикер политсилы Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, в ходе проведения "Большой фракции" в Трускавце по коллективной инициативе народных депутатов об отзыве Разумкова с должности спикера было собрано 197 подписей. Сбор подписей продолжается и в Киеве.
"Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что голосование за отставку спикера парламента в сессионном зале наберет более 240 голосов народных депутатов", - отметила Палийчук.
Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.
Напомним, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.