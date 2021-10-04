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Арахамия убежден, что за отставку Разумкова проголосует свыше 240 нардепов, - спикер "СН" Палийчук

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Арахамия убежден, что за отставку Разумкова проголосует свыше 240 нардепов, - спикер "СН" Палийчук
Глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия убежден, что за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова в сессионном зале проголосует свыше 240 народных депутатов.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале спикер политсилы Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в ходе проведения "Большой фракции" в Трускавце по коллективной инициативе народных депутатов об отзыве Разумкова с должности спикера было собрано 197 подписей.  Сбор подписей продолжается и в Киеве.

"Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что голосование за отставку спикера парламента в сессионном зале наберет более 240 голосов народных депутатов", - отметила Палийчук.

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Напомним, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Евгений Онегин c60448ae
    Несмотря на ранее принятый депутатами «Слуги народа» и утвержденный главарем политсовета фракции Д. Арахамия закон о «Великой Зеленой Омерте», один смелый человек, из присутствовавших на закрытой части выступления Зеленского в Трускавце, все же по большому секрету поведал автору текста о наименее секретной его части, а именно: Президент Заявил, что Украина снова должна стать космическим государством. В частности рассказал о разработанной в ОП программе исследования и покорения Луны «Артемида», о которой он упоминал во время своего визита в США. Программа в частности предусматривает отправку уже в 24г на нашу спутник первой женщины, депутатки-лунатички, но, к сожалению, фамилию будущей героини пока называть отказался. (при этом рассказчик заметил, как зарделись румянцем щеки, сидящей в первом ряду М.Безуглой).Но главное - это то, что к концу 22г, максимум в первой декаде 23го, на Луне в условиях пониженной грвитации начнется производство отечественной инновационной вакцины от Covid-19, которая, в отличие от всяких пфайзеров и модерн, не только не будет давать осложнений, но и будет вызывать ощущение прилива сил, эйфории и легкости в мыслях сроком минимум на три месяца.(Министр здравоохранения В.Ляшко гордо покивал головой). Изюминкой нашей вакцины будет так же то, что она уже после второй дозы гарантированно будет вызывать у вакцинированного (а возможно и у вируса) стойкое пожизненое привыкание, что не позволит всяким антиковидникам по своему усмотрению легко соскакивать с государственной иглы! За короткий срок эта вакцина вытеснит с рынка всех конкурентов и будет поставляться в Европу по освободившейся от газа украинской трубе, что наполнит бюджет и позволит наконец поднять минимальную зарплату учителям до обещанных 4000$. К реализации программы приступят сразу же по окончании посадки миллиарда деревьев и вводе в эксплуатацию последнего из 10 тысяч спортивных майданчиков. В конце выступления президент добавил, что единственным препятствием для реализации его проектов является господин Разумков и предложил депутатам немедленно начать ставить свои подписи за его ликвидацию. Зал ответил продолжительными и бурными аплодисментами.
  • Иван Петрович Сидоров
    свыше 240 -вряд ли. 236-точно. "На сегодняшний день 236 народных депутатов получают конверт из Офиса Президента, который наполняется олигархами. "общак" Офиса Зеленского составляет до 80 миллионов доларов ежемесячно, - Лерос.
  • юрий П cf937564
    мені до х-я цей Разумков,але мені було б цікаво подивитись на цей ЗЕлений кагал після того,якщо голосування не набере достатьньої кількості голосів.
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