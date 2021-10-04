Выборы в Грузии: ЦИК посчитал все голоса - правящая "Грузинская мечта" набирает более 46%, "Единое национальное движение" Саакашвили - 30%
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Третье место на местных выборах занимает партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарии. Его политсила "За Грузию" получила поддержку 7,8% избирателей.
Как проголосовали за другие партии:
- "Лело" - 2,71%;
- "Европейская Грузия" - 1,66%;
- "Альянс патриотов Грузии" - 1,46%;
- "Гирчи - больше свободы" - 1,44%;
- "Лейбористская партия Грузии" - 1,38%;
- "Третья сила - Стратегия Агмашенебели" - 1,34%;
- "Анна Долидзе - Для народа" - 0,85%;
- "Алеко Элисашвили - Граждане" - 0,83%;
- "Елена Хоштария - Дроа" - 0,61%.
Грузинская оппозиция рассматривает данное голосование как референдум, который должен стать причиной для назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если правящая партия "Грузинская мечта" не сможет набрать более 43 процентов голосов. Именно такое условие было внесено в соглашение по выходу из политического кризиса, которое весной 2021 года было подписано представителями правящей партии и оппозиции при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.