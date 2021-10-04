Выборы в Грузии: ЦИК посчитал все голоса - правящая "Грузинская мечта" набирает более 46%, "Единое национальное движение" Саакашвили - 30%

Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов на местных выборах в Грузии, которые прошли 2 октября. По результатам голосования, правящая партия "Грузинская мечта" набирает 46,69%, а созданная Михеилом Саакашвили оппозиционная сила "Единое национальное движение" поддержали 30,7% избирателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Третье место на местных выборах занимает партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарии. Его политсила "За Грузию" получила поддержку 7,8% избирателей.

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Как проголосовали за другие партии:

"Лело" - 2,71%;

"Европейская Грузия" - 1,66%;

"Альянс патриотов Грузии" - 1,46%;

"Гирчи - больше свободы" - 1,44%;

"Лейбористская партия Грузии" - 1,38%;

"Третья сила - Стратегия Агмашенебели" - 1,34%;

"Анна Долидзе - Для народа" - 0,85%;

"Алеко Элисашвили - Граждане" - 0,83%;

"Елена Хоштария - Дроа" - 0,61%.

Грузинская оппозиция рассматривает данное голосование как референдум, который должен стать причиной для назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если правящая партия "Грузинская мечта" не сможет набрать более 43 процентов голосов. Именно такое условие было внесено в соглашение по выходу из политического кризиса, которое весной 2021 года было подписано представителями правящей партии и оппозиции при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.