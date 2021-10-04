Песков об офшорах окружения Путина: Никакого криминала

В Кремле "не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".

"Я не знаю, там, вроде бы, будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.

На вопрос. означает ли это, что Кремлю было известно об офшорах россиян, упоминаемых в расследовании, Песков сказал: "Пока просто непонятно, что это за информация, о чем она, там много всего такого, вызывающего вопросы, поэтому непонятно, как можно этой информации доверять".

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Из россиян в "Архиве Пандоры" упоминаются, среди прочих, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья главы "Ростеха" Сергея Чемезова, глава администрации президента Антон Вайно, зять Сергея Лаврова Александр Винокуров, а также Светлана Кривоногих, которую называют близкой подругой Владимира Путина и якобы матерью его третьей дочери.