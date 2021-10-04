Трех граждан Украины задержали в Польше за поджог птицефермы и проникновение в магазин: Им грозит до 10 лет тюрьмы

Трем мужчинам, один из которых является бывшим работником птицефермы, где бы совершен поджог, грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Полиция в Мазовецкого воеводства в Польше задержала украинца, бывшего работника птицефермы, который совместно с двумя другими лицами поджег сарай на территории хозяйства. Все они являются гражданами Украины, которых тоже подозревают в проникновении в местный магазин.

По словам полиции в Жирардуве, в воскресенье дежурный полиции получил сообщение о пожаре в хозяйственных зданиях на территории куриной фермы в селе Камион.

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Установлено, что возможной причиной пожара мог стать поджог. Записи с видеокамер показали, как трое мужчин перелезают через забор, а один из них поджигает дом. После установления личности были задержаны трое граждан Украины. Один из них оказался бывшим работником. При этом он сам сообщил владельцу о пожаре.

По словам полиции, во время мероприятий на территорию птицефермы пришел владелец соседнего магазина, который сообщил полиции, что его магазин был взломан. Описаниям злоумышленников соответствовали двое из задержанных.

Задержанные мужчины в возрасте 23, 29 и 42 лет были выпившими. В организме каждого из них обнаружили около 2 промилле алкоголя.

Мужчинам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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