Новости

Буймистер могут исключить из "слуг народа" за то, что голосовала против закона об олигархах, - Корниенко

3 92532
Буймистер могут исключить из "слуг народа" за то, что голосовала против закона об олигархах, - Корниенко
Руководство партии "Слуга народа" хочет поднять вопрос исключения из фракции народного депутата Людмилы Буймистер.

Об этом журналистам сообщил на брифинге глава партии Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас у нас есть одна кандидатура на исключение. Это депутат, которая не голосовала за закон об олигархах, голосовала красной кнопкой. Эта кнопка является красной линией для нас. Это Людмила Буймистер, мажоритарщица по Киеву. Исключение ее из фракции, как и ее самостоятельный выход, не вызовет отказ от мандата. Но я думаю, что этот вопрос должны ставить на повестку дня", - сказал Корниенко.

Также читайте: Разумков сможет показать себя как внефракционный: место есть, кажется, в спортивном комитете, - "слуга народа" Корниенко

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    От цікаво, в зелених окремий депутат НЕ МАЄ права на свою думку.
    ЦЕ демократія ???
  • Ksenia VB
    Нічого їй робити серед зеленої плісняви.
    Найбільш адекватна з усього кодла людина.
  • Ksenia VB
    кинули не так її, як всіх дурнуватих зебілів.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости