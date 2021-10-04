Продолжим защищать интересы гражданина Украины Ференца, которого в Беларуси приговорили к 3 годам тюрьмы, - МИД

Министерство иностранных дел Украины будет добиваться освобождения украинца Михаила Ференца, приговоренного 20 сентября в Беларуси к трем годам лишения свободы.

Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас приговор не вступил в силу, адвокаты уже подали апелляционную жалобу. Продолжим защищать интересы нашего гражданина всеми доступными средствами для его освобождения", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 октября СМИ сообщили, что гражданин Михаил Ференц Украины приговорен к трем годам тюрьмы за участие в протестах в Минске.

На суде Михаил отказался давать показания, поэтому зачитали протоколы допроса, где было написано, что молодой человек решил создать чат и наносить изображения таракана, "Погони" и надписи "Дави режим по пути". Знакомым писал радикальные вещи, например: "Нужно громить авто правоохранителей, создавать макеты взрывных устройств". Был создателем чата "Смелые люди", администрировал еще несколько.

МИД Украины ранее требовал освободить украинца Ференца, осужденного в Беларуси. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Ференц будет подавать аппеляцию.

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