Украинский консул посетила Саакашвили: состояние удовлетворительное, жалоб не высказывал, - МИД

Украинский консул посетила экс-президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении города Рустави в Грузии, его состояние удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украинский консул сегодня посетила гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении города Рустави в Грузии. Состояние Михеила Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал", - сказал Николенко.

Спикер заверил, что МИД и посольство Украины в Тбилиси продолжат оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину. Консул также взаимодействует с его адвокатами, добавил Николенко.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.