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Зеленский отказался комментировать скандал с офшорами до выхода расследования, но теперь ему придется это сделать, - журналистка Бабинец

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Зеленский отказался комментировать скандал с офшорами до выхода расследования, но теперь ему придется это сделать, - журналистка Бабинец
Журналисты более трех месяцев добивались интервью с президентом Владимиром Зеленским относительно офшоров, но так и не смогли получить комментарии.

Об этом пишет в Facebook журналистка Анна Бабинец, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ответа не будет", - написал за несколько дней до публикации фильма об офшорах пресс-секретарь Зеленского нашей журналистке Елене Логиновой. Она уже три месяца добивалась интервью с президентом", - написала Бабинец.

Она отметила, что украинские журналисты вместе с Guardian, BBC и The Washington Post подготовили три страницы детальных вопросов президенту - но Зеленский решил не давать комментариев.

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Теперь, отмечает Бабинец, фото Зеленского - на первых страницах СМИ по всему миру, а фильм об офшорах - на третьем месте в трендах украинского YouTube.

"Поэтому "ответ" все-таки будет. Сегодня или завтра, короткий или развернутый. На открытой пресс-конференции или на закрытых международных мероприятиях. Если Зеленский думает, что офшорную историю можно пересидеть и завтра она забудется, как страшный сон, то нет, не забудется (может спросить у своего предшественника)", - считает Бабинец.

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"Важный урок, который должен вынести украинский президент из своих "офшорных грабель": игнорирование медиа всегда существенно сказывается на рейтингах", - добавила журналистка.

Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Сергій Таран

    На запитання Володимира Зеленського, чому ми все ще не в ЄС і НАТО, відповідає поліція Чехії.

    Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers розпочали розслідування проти прем'єр-міністра Бабіша та всіх інших фігурантів цього скандалу.
  • violator
    во первых он не в курсе
    во вторых . ему их подбросили
    в третьих . а у Пороха тоже офшоры и вообще он первый начал
  • Andriy Kalnyshevsky
    говорил с одним таким фанатом честного зеленского. Один вопрос - А ты доверил бы ему СВОИ собственные деньги? Задумался - не разговаоивает)
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