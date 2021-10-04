ФРУ призвала председателя НКРЭКУ Тарасюка снизить тариф на передачу электроэнергии: есть все основания

Увеличение тарифа на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн / МВт * ч, которое инициировано "НЭК Укрэнерго", приведет к дополнительным расходам украинских работодателей в объеме 25,5 млрд грн, что в условиях экономической рецессии приведет к негативным социально-экономическим последствиям. В то же время тариф можно снизить, если оптимизировать расходы компании.

Об этом говорится в письме Федерации работодателей Украины в адрес Председателя Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерия Тарасюка.

"По нашему мнению, рост тарифа на передачу энергии вызван необоснованным ростом отдельных составляющих. В том числе - на 4,9 млрд грн завышены расходы на возврат привлеченных кредитных средств: в структуру тарифа на передачу энергии на 2022 могут включаться только расходы на обслуживание кредитов предыдущих периодов. Тела кредитов НЭК "Укрэнерго", полученные в течение 2020-2021 гг., не могут включаться в расчет тарифа на передачу", - подчеркивается в письме.

Именно поэтому, по мнению ФРУ, НЭК Укрэнерго должна инициировать перед Кабинетом Министров внесение изменений в проект Госбюджета на 2022, где необходимо предусмотреть не менее 11 млрд грн для финансирования обязательств НЭК "Укрэнерго". Все это позволит установить с 1 января 2022 тариф на передачу электроэнергии для всех групп потребителей на уровне 289,18 грн / МВт * ч.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" выступило с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн / МВт * ч. При этом в 2020 году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в результате более чем вдвое - с 113 грн МВт-час до 293,93 грн за МВт-час.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине, что приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.