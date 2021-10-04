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Минздрав разъяснил, когда COVID-больного нужно госпитализировать

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Минздрав разъяснил, когда COVID-больного нужно госпитализировать
Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь разное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое. Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Пациенту может потребоваться госпитализация при таких симптомах и состояниях:

  • Боль в грудной клетке.
  • Тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности.
  • Сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульксосиметр
  • Нарушение сознания.
  • Другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.

Решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у конкрентного больного.

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В любом случае важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

Минздрав разъяснил, когда COVID-больного нужно госпитализировать 01
Минздрав разъяснил, когда COVID-больного нужно госпитализировать 02

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Valery Greff
    https://interfax.com.ua/news/general/768934.html Более 98% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы - Минздрав
  • юрий П cf937564
    я за первое лечение,учитывая неделю дома от семейника(25 дней всего) потратил на лечение около 20 тыс грн. потом месяц дома уколы и прочее,ещё тысяч пять,а когда уже реанимация и опять больничная койка с 12 мая по 31 мая,уже около 80 тысяч грн. а если бы лечили как надо,то пусть бы 30 тыс,и всё...а так кому претензии если никто не несёт ответственности?
  • юрий П cf937564
    меня выписали с сатурацией 88...через три недели забрали по новой...уже в реанимацию.

    так что медицина у нас та ещё ЗЕлёная говень.
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