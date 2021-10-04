Минздрав разъяснил, когда COVID-больного нужно госпитализировать
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Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь разное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое. Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Пациенту может потребоваться госпитализация при таких симптомах и состояниях:
- Боль в грудной клетке.
- Тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности.
- Сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульксосиметр
- Нарушение сознания.
- Другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.
Решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у конкрентного больного.
В любом случае важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.